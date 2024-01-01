В минсоце Прикамья прокомментировали ситуацию с избиением детей в семье Сюжет об этой истории попал на федеральные каналы, а глава СК взял ситуацию на контроль Поделиться Твитнуть

В пресс-службе министерства социального развития Пермского края прокомментировали ситуацию с многодетной семьёй из Перми, которую показали в эфире одного из федеральных каналов в передаче «Мужское и женское».

«Разработан план оказания помощи семье, ей помогают по хозяйству и предоставляют консультации психолога. Семья стоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. В комнате, где проживает семья, есть всё необходимое: мебель, бытовая техника, спальные места для детей (раздвижные кровати), одежда, обувь по возрасту и по сезону, игрушки. В настоящий момент семье оказывается содействие в сборе документов для предоставления жилья в манёвренном фонде администрацией Перми», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, территориальное управление по Перми направило ходатайство в органы здравоохранения для направления дочерей Беллы (пять лет) и Николь (три года) в санатории на лето.

Также теруправление Перми 31 мая проводит межведомственный выход, чтобы актуализировать текущую ситуацию и принять необходимые меры в случае необходимости, отметили в минсоце.

Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следкома по региону Дениса Головкина доклад о результатах проверки многодетной семьи. Поводом стало обсуждение в программе на федеральном канале истории детей из Перми, которые, по словам соседей, предоставлены сами себе и живут в антисанитарных условиях, а мать применяет к ним физическую силу. В связи с этим следственные органы СУ СКР по Пермскому краю организовали проверку.

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