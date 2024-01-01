Глава СК заинтересовался положением детей из Перми, которых бьёт мать Соседи пожаловались, что они ходят голодные, а в квартире — антисанитария Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о проверке противоправных действий в отношении детей из Перми. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Поводом, который привлёк внимание главы ведомства, послужило обсуждение в программе на федеральном канале истории многодетной семьи из Перми, в которой женщина вместе с мужем растит пятерых детей и сейчас беременна шестым. Соседи жаловались на то, что дети в этой семье предоставлены сами себе и постоянно голодные.

В передаче приводились кадры антисанитарных условий проживания детей и применение матерью физической силы в отношении них. В связи с этим следственные органы СУ СКР по Пермскому краю организовали проверку.

Глава ведомства поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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