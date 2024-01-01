В выходные в Пермском крае потеплеет до +26 градусов

Погода будет малооблачной

Поделиться
кошка тепло весна потепление солнце

фото: rtek24.ru

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в выходные дни, 1 и 2 июня, в Пермском крае, наконец, ожидается тёплая погода. 

Ночью и утром в субботу через регион ещё пройдет слабовыраженный холодный фронт, который принесёт слабые дожди на восток края. Но заморозков уже не будет, воздух прогреется до +6...+11˚С. 

Днём 1 июня со стороны Республики Коми придёт антициклон, который принесёт с собой ясную безветренную погоду с дневным прогревом до +17...+22˚ по краю и до +20˚ в Перми. 

В воскресенье, 2 июня, влияние антициклона сохранится. Воздух в нём значительно прогреется, особенно на северо-западе края. Поэтому после +4...+9˚ ночью днём ожидается повышение температуры до +21...+26˚ по краю и +23...+25˚ в Перми. 

Малооблачная погода без осадков в воскресенье в основном сохранится, хотя к вечеру на севере Прикамья есть вероятность локальных гроз.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться