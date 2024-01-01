В выходные в Пермском крае потеплеет до +26 градусов Погода будет малооблачной Поделиться Твитнуть

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в выходные дни, 1 и 2 июня, в Пермском крае, наконец, ожидается тёплая погода.

Ночью и утром в субботу через регион ещё пройдет слабовыраженный холодный фронт, который принесёт слабые дожди на восток края. Но заморозков уже не будет, воздух прогреется до +6...+11˚С.

Днём 1 июня со стороны Республики Коми придёт антициклон, который принесёт с собой ясную безветренную погоду с дневным прогревом до +17...+22˚ по краю и до +20˚ в Перми.

В воскресенье, 2 июня, влияние антициклона сохранится. Воздух в нём значительно прогреется, особенно на северо-западе края. Поэтому после +4...+9˚ ночью днём ожидается повышение температуры до +21...+26˚ по краю и +23...+25˚ в Перми.

Малооблачная погода без осадков в воскресенье в основном сохранится, хотя к вечеру на севере Прикамья есть вероятность локальных гроз.

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