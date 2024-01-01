Минпром Прикамья сможет составлять протоколы об административных правонарушениях Соответствующая инициатива внесена в региональный парламент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края поступил законопроект, согласно которому сотрудников регионального министерства промышленности и торговли могут наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в случаях невыполнения решений губернатора или оперативного штаба по вопросам общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Напомним, пока ведомство уполномочено осуществлять контроль за обеспечением антитеррористической защищённости торговых объектов и территорий.

Законопроект предполагается рассмотреть на июньском пленарном заседании.

Напомним, согласно краевому закону «Об административных правонарушениях» неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора Пермского края или оперативного штаба, созданного по указу президента РФ от 19 октября 2022 года, влечёт наложение административного штрафа.

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