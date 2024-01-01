Роспотребнадзор рассказал о качестве воздуха после пожара на мусорном полигоне в Прикамье Огонь вспыхнул 29 мая под Краснокамском Поделиться Твитнуть

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах исследований проб атмосферного воздуха в Краснокамском городском округе Пермского края. Там 29 мая начался пожар на территории полигона твёрдых коммунальных отходов

Специалисты управления совместно с сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выехали на место ЧП и взяли пробы воздуха на границе ближайшей к объекту жилой застройки. Отбор проб проводился в двух точках с учётом направления ветра. Исследовалось содержание загрязняющих веществ, характерных для техногенных пожаров, с учётом специфики горящего объекта.

«По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено. Мониторинг качества воздуха продолжается», — заявили в надзорном ведомстве.

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