В Перми открылась круизная навигация Мэр рассказал горожанам о новинках сезона Поделиться Твитнуть

Теплоход «Павел Бажов»

permkrai.ru

В четверг, 30 мая, в Перми стартовал сезон круизной навигации. В первый рейс до Казани отправился четырёхпалубный теплоход «Владимир Маяковский».

Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своём telegram-канале, этим летом в Пермь зайдёт теплоход «Николай Некрасов». Он совершит самый длинный 30-дневный речной круиз по стране. Его пассажиры посетят 30 городов, включая Ярославль, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород и др.

Также в этом сезоне пермякам обещаны новые 3-4-дневные круизы Пермь—Сарапул—Оса—Пермь и Пермь—Соликамск—Пермь с посещением Чердыни и музея заповедника «Сользавод».

Ещё один новый круиз — «Пять рек»: Пермь—Павлово—Нижний Новгород—Казань—Мамадыш—Агидель—Пермь. Наряду с ним в лидерах по количеству бронирований направления до Астрахани, Санкт-Петербурга и Ярославля.

«В прошлом году были зафиксированы рекордные цифры по туристам, прибывшим в город по реке, — более 50 тыс. человек. Уверен, в этом сезоне рекорд будет побит», — написал Эдуард Соснин.

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