Банк России: в апреле и мае ситуация на рынке труда в Пермском крае была напряжённой Опубликован доклад о тенденциях развития экономики в российских регионах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России опубликовал доклад «Региональная экономика», в котором проанализированы тенденции развития экономики в субъектах РФ. В исследовании отмечается, что в с апреля по май этого года в Пермском крае продолжился рост экономики. За счёт высокого внутреннего спроса, государственного и частного, рос выпуск товаров и услуг. Возросли также и экспортные поставки продукции пермских компаний.

Вместе с тем, как отмечается в докладе, ситуация на рынке труда оставалась напряжённой. В частности, усиление конкуренции за работников порождало возрастание расходов компаний на оплату труда. На предприятиях усилилась нехватка и высококвалифицированных специалистов, и работников с низкой квалификацией.

В этот период кредитование предприятий росло высокими темпами, в том числе благодаря мерам господдержки. Однако выдача ипотечных кредитов значительно замедлилась в связи с усложнением условий льготной ипотеки.

Что касается потребительской активности пермяков, то она сохранялась на высоком уровне, в том числе благодаря росту доходов и кредитования. Однако потребительский спрос с апреля по май стабилизировался по мере удовлетворения спроса на товары длительного пользования.

Оборот розничной торговли в Прикамье в этот период рос медленнее, чем по стране в целом.

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