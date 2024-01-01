В Прикамье в ночь на 31 мая ожидаются заморозки В территориях региона температура может понизится до -5°С Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Пермского ЦГМС, в ночь на 31 мая местами по краю ожидаются заморозки до -5°С, а с 31 мая по 3 июня местами по югу на территории региона прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что с в связи с понижением температуры воздуха, возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, а также использования самодельных нагревательных устройств и нарушения правил пожарной безопасности.

В МЧС по региону советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Также в в ведомстве призывают пермяков соблюдать требования пожарной безопасности, быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Вызвать службы экстренного реагирования можно по телефонам: «01» (со стационарного телефона), «101», «112» (с мобильного телефона). Вызов бесплатный.

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