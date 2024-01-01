В Кунгуре заработал цифровой аудиогид с городскими легендами Он познакомит с историей особняков и храмов, легендами подземелий и пещер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре запущен бесплатный путеводитель по таинственным и загадочным местам города. Об этом сообщили в компании МТС. Аудиогид «Городские легенды Кунгура» является проектом телекоммуникационной компании, созданным при поддержке администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Маршрут аудиогида начинается от Краеведческого музея на ул. Гоголя, проходит по главным историческим местам города, включая особняки Хлебниковых, Дубининых, храмы Преображенский и Тихвинский.

Путеводитель расскажет об истории «Усадьбы с провалом» на ул. Гагарина, об особняке Шишигиных, больше известном как «Дом с кладом», о легендах Ледяной горы. Всего аудиогид включает 14 точек маршрута.

«Аудиогид по Кунгуру — пример удачного сочетания цифровых технологий с интересной богатой историей города, который сможет привлечь ещё больше гостей из других регионов и повысить туристическую привлекательность Кунгура», — говорит директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Цифровой путеводитель доступен абонентам любых операторов в приложении МТС Live бесплатно. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон и в разделе «онлайн» найти аудиогид «Городские легенды Кунгура». Для удобства можно заранее загрузить экскурсию на своё устройство.

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