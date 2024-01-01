В ночь на 31 мая температура в Прикамье упадёт до -5 градусов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Региональное управление МЧС выпустило предупреждение о ночных заморозках в Пермском крае 31 мая. По данным Пермского ЦГМС, в ночь с четверга на пятницу местами по региону ожидается понижение температуры до -5 градусов. На публикацию ведомства обратила внимание ВЕТТА.

В МЧС считают, что в связи с понижением температуры возрастёт вероятность техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных обогревателей и прочих нарушений правил пожарной безопасности.

Также в министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что с 31 мая по 3 июня на юге Прикамья прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс). В этот период запрещается разводить костёр в лесу или на торфянике, поджигать сухую траву, бросать непотушенные спички или сигареты, заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах (искры из глушителя могут вызвать пожар), оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, бутылки или осколки стекла (они способны сработать как зажигательные линзы).

По информации МЧС, как минимум в четыре предстоящих дня в регионе будет тепло. Воздух прогреется до +18...+21 градуса.





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