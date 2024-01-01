Зарина Ситдикова Объём кредитования в секторе малого и среднего бизнеса Прикамья вырос на 40% Общая сумма займов составляет почти 49 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В первом квартале текущего года субъекты малого и среднего предпринимательства в Пермском крае оформили банковские кредиты на сумму почти 49 млрд руб., что на 41% больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.

По данным аналитиков ЦБ, кредитный портфель предприятий МСП Прикамья вырос за год на 42%, на начало апреля он составил 145 млрд руб. При этом доля просроченной задолженности уменьшилась, достигнув показателя в 2,2%.

По мнению управляющего отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, росту портфеля способствовали федеральные и региональные программы поддержки предпринимателей, запущенные ранее.

Как сообщал «Новый компаньон», в числе самых популярных программ льготного кредитования – «1764», которая реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Субъекты МСП могут получить по ней средства по ставке, равной ключевой с надбавкой не более 2,75 %. На такую господдержку могут рассчитывать обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, предприятия розничной и оптовой торговли, а также технологические компании, туристический и ресторанный бизнес.

«Льготное кредитование помогает таким предприятиям адаптироваться в условиях санкционных ограничений и позволяет им направлять средства на оборотные и инвестиционные цели, а также на рефинансирование ранее полученных ссуд», – заключил Алексей Моночков.

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