Зарина Ситдикова В День защиты детей на пермской телебашне включится праздничная подсветка Переливаться огнями объект будет в течение двух часов Поделиться Твитнуть

пресс-служба Пермского филиала РТРС

Пермскую телебашню 1 июня украсит праздничная подсветка. Световое шоу будет приурочено ко Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.

По данным ПКРПЦ, архитектурно-художественная подсветка с динамическими эффектами будет работать с 22:00 до полуночи.

«День защиты детей — это весёлый, радостный праздник для самих детей, но, одновременно, это и напоминание всем взрослым о необходимости защищать права ребенка. Все дети мира имеют право расти здоровыми и счастливыми, учиться и заниматься любимым делом, чтобы в будущем стать полноправными гражданами своей страны», — отметили в передающем центре.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в мае тематические световые сценарии на пермской телебашне включались дважды: в честь Праздника Весны и Труда, а также в День Победы.

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