Зарина Ситдикова Депутат Заксобрания Прикамья Армен Гарслян назначен вице-президентом ГК «Ташир» Группа компаний специализируется на строительстве и управлении коммерческой недвижимостью Поделиться Твитнуть

Армен Гарслян

Константин Долгановский

Депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян назначен вице-президентом российской промышленно-строительной группы «Ташир». Об этом со ссылкой на окружение парламентария сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Согласно данным открытых источников, ГК «Ташир» объединяет более 200 компаний, работающих в сфере строительства и управления коммерческой недвижимостью. Холдинг был основан в 1999 году предпринимателем Самвелом Карапетяном. Бизнесмен является владельцем и управляющим группы. Текущий портфель реализованных проектов ГК включает 54 объекта недвижимости различного назначения общей площадью порядка 2,5 млн кв. м. Среди них торгово-развлекательные центры, жилые комплексы, бизнес-центры, гостиницы, а также логистические и спортивные комплексы. По итогам прошлого года совокупная выручка холдинга составила 225,5 млрд руб.

С 2002 года Армен Гарслян являлся председателем совета директоров компании «Метафракс». В конце июля прошлого года Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации предприятия. В сентябре его удовлетворили, было принято решение о возвращении в пользу государства почти 100% акций компании.

С 1 февраля текущего года право действовать от имени АО «Метафракс Кемикалс» без доверенности получило АО «Росхим» в лице его генерального директора Эдуарда Давыдова. Исполнительным директором «Метафракс Кемикалс» был назначен Альберт Худайбирдин.

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