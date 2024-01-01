Целый город в Прикамье на шесть дней отключат от горячей воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во всех домах Краснокамска Пермского края с 1 по 6 июня отключат горячую воду. Сообщение появилось на сайте местной администрации.

Отключение связано с работами по подготовке Закамской ТЭЦ-5 к осенне-зимнему периоду. Её работа будет остановлена с 1 по 6 июня для ремонта оборудования бойлерной установки.

«Горячее водоснабжение в указанный период будет отключено во всём городе», — предупредили власти.

Напомним, с окончанием отопительного сезона в разных территориях региона и городских районах по графику проводятся сезонные отключения горячей воды для проведения опрессовок, проверок теплосетей на прочность и плотность. Гидравлические испытания проводятся ежегодно. В этом году только в Перми планируется проверить более 2 тыс. км теплосетей.

С 27 мая гидравлические испытания начались в центре Перми, а также в микрорайонах Данилиха, Владимирский, Рабочий посёлок, Балатово и Ераничи. Отключение горячей воды продлится до 10 июня.

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