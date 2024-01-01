С понедельника в нескольких микрорайонах Перми отключат горячую воду на две недели В «Т Плюс» назвали адреса домов Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

С понедельника жителей Перми ждут новые сезонные отключения горячей воды в связи с работами Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» по проверке теплосетей на прочность и плотность. Гидравлические испытания проводятся ежегодно. В этом году в краевой столице планируется проверить 2 056 км теплосетей.

О сроках отключений горячей воды жителей, согласно законодательству, обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Уточнить данные можно на сайте энергокомпании. В случае завершения всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока. Если после завершения испытаний подача горячего водоснабжения не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом.

Как сообщает ВЕТТА, на следующей неделе, с 27 мая, гидравлические испытания начнутся в нескольких микрорайонах, в том числе в центре, Данилихе, Владимирском, Рабочем посёлке, Балатово и Ераничах.

С 27 мая по 10 июня отключения горячей воды ожидаются в домах по следующим адресам:

— ул. Героев Хасана, 47 а, б, в, 49, 49а, 51а, 53, 55, 73, 89, 91, 91а, 95, 97, 97а, 105/1, 105/7, 105/19, 105/21, 105/28, 105/43, 105/44, 105/72, 105/73, 105/74, 105/115, 105/115 к. 3, 107 а, в;

— ул. Усольская, 2а, 3, 5а, 9, 11, 13, 13а, 15;

— ул. Полазненская, 9, 11, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 97, 99;

— ул. Ижевская, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32;

— ул. Коломенская, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 24а, 26, 30, 32, 34, 49, 49а, 51, 55, 55а, 57, 59;

— ул. Козьмы Минина, 1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12;

— ул. Ординская, 8, 10а;

— ул. Загарьинская, 3, 6;

— ул. Косьвинская, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13;

— ул. Краснополянская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 24, 26, 27, 28, 29/5угл., 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;

— ул. Пихтовая, 2, 4, 8, 10, 14, 14а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30а/1, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40, 40а, 42;

— ул. Серпуховская, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 11а, 15, 17, 19, 19/2а;

— ул. Лиственная, 2;

— ул. Кустовая, 1, 2, 3, 5, 7;

— ул. Нейвинская, 1, 9, 10, 10а, 11, 12, 14;

— Ашапский переулок, 4;

— ул. Бригадирская, 1, 2, 8, 9, 14, 20, 26, 26а.

— ул. Н. Добролюбова, 1, 2а, 4, 4а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

— ул. Дружбы, 7, 9, 11, 13;

— ул. А. Макаренко, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 28/3;

— ул. П. Лумумбы, 2;

— ул. Техническая, 1, 3, 5, 5/1, 5/2;

ул. И. Тургенева, 6, 8, 10, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, б, 37, 39, 41;

— ул. С. Халтурина, 2, 4, 6, 8, 8а/1, 10, 12, 14, 16;

— ул. КИМ, 17, 19, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 60, 60б, 61, 63, 64, 69, 75, 77, 78, 78а, 81;

— ул. В. Лебедева, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 25а, 25б, 26, 28;

— ул. Металлистов, 5, 8, 9, 15, 18, 19, 21;

— ул. Инженерная, 3, 3а, 4, 6, 6а, 10, 12, 14, 15, 17, 17а, 17б, 36;

— ул. К. Циолковского, 4, 4б, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 23;

— ул. Н. Быстрых, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, б, 15, 17;

— ул. А. Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

— ул. Морская, 6;

— ул. Индустриализации, 3, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22;

— ул. Уральская, 69, 69/1, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 91;

— ул. Хрустальная, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 17, 28а, 28, 30, 32, 34;

— ул. А. Барбюса, 60;

— ул. Работницы, 3а;

— ул. Н. Крисанова, 57, 59, 67, 69, 71;

— ул. Л. Голева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

— ул. 5-я Каховская, 8/1, 8/2, 8а, б, в, 10, 10а;

— ул. Адмирала Ушакова, 32, 36, 36б, 49, 53, 55, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 59/3, 76;

— ул. Водников, 29а, 59, 65, 65а, 83;

— ул. Батумская, 5, 7, 8, 11;

— ул. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;

— ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;

— ул. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;

— ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;

— ул. Капитанская, 12, 21, 22, 22а;

— ул. Нижне-Курьинская, 4, 8, 10, 12, 38;

— ул. Сокольская, 123;

— ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50;

— ул. Черниговская, 1, 5, 9;

— ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;

— ул. Туапсинская, 20;

— ул. Теплоходная, 14, 14а;

— ул. Юнг Прикамья, 10,

— ул. Оханская, 17.

С 28 мая по 11 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах:

— ул. А. Карпинского, 79, 81, 83, 83а, 85а, 87, 87а, 100а, 108, 110, 112, 112а, 112/1;

— ул. Подводников, 9, 9а, 11, 80, 88б;

— ул. Самолетная, 60, 62, 62а;

— ул. Советской армии, 46, 72, 93;

— ул. В. Засулич, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 50а, б, 52, 54, 54а;

— проспект Декабристов, 23, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 33/3, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43;

— ул. Молодогвардейская, 37.

Гидравлические испытания с 30 мая по 13 июня коснутся домов:

— ул. Кавалерийская, 24, 26;

— ул. Танкистов, 39;

— ул. Советской армии, 37, 45, 47, 49, 51, 60;

— ул. А. Карпинского, 86, 88, 90, 91;

— проспект Декабристов, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 22;

— ул. Подводников, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 15а, 17.

Жителей следующих домов проверка теплосетей ожидает с 31 мая по 14 июня:

— ул. 1-я Красноармейская, 41, 41а, б, 43;

— ул. Н. Краснова, 1, 23, 28, 29а, 32, 34;

— ул. Газеты «Звезда», 45, 67;

— ул. Г. Успенского, 2а, 4, 5, 6, 7, 9;

— ул. В. Куйбышева, 50, 50а, 52, 54, 54а, 68/1, 68/2, 68/3;

— ул. А. Пушкина, 35, 35а, 37, 78, 78а, 80, 84;

— ул. Революции, 38, 42, 44, 44а, 48а, б, в, 50, 52, 52б, в, г, 54, 56а;

— ул. Г. Седова, 7;

— ул. К. Тимирязева, 50, 52, 54, 57, 59;

— ул. А. Швецова, 37, 39, 41, 46, 48, 50;

— ул. Пионерская, 2, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9;

— проспект Комсомольский, 31, 33, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а;

— ул. А. Луначарского, 69/31, 77а;

— ул. Энергетиков, 37, 38, 39, 39а, 40, 44.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.