В благотворительном забеге в Перми примут участие 900 человек Он пройдёт на набережной Камы Поделиться Твитнуть

Фонд «Берегиня»

В среду, 28 мая, на набережной Перми состоится 8-ой благотворительный забег «На одном дыхании». Собранные мероприятием средства будут направлены на помощь подопечным двух благотворительных фондов: «Берегиня» и «Солнечный круг».

Первыми забег FUN RUN на дистанции 250 м проведут дети. В 20:00 корпоративные команды поборются в эстафете за «самый добрый» кубок Перми. Забег на 1650 м стартует в 21:00 и обещает быть самым массовым, в 22:30 бегуны отправятся на дистанцию 5000 м. Купить слот можно с 18:00 до 21:30 прямо в стартовом городке в районе амфитеатра на набережной. Для получения стартовых пакетов на дистанции 1650 м и 5000 м необходимо предоставить медсправку, разрешающую участие в забеге.

Как напомнили организаторы, за годы проведения забега «На одном дыхании», помощь получили более 300 детей, страдающих от онкологических заболеваний и других тяжелых диагнозов, а также дети-сироты. Традиционно собранные средства делятся поровну между подопечными БФ «Берегиня» и БО «Солнечный круг».

Итоги сбора будут объявлены на церемонии закрытия в 22:30.

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