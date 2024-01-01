Пермские антимонопольщики обнаружили подозрительную рекламу медицинских услуг Салону оптики грозит штраф до 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Пермском крае салон ООО «Кунгур оптика» размещал рекламу медицинских изделий и услуг без предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации со специалистом. Пермское УФАС усмотрело в этом признаки нарушения закона о рекламе.

Как отмечают антимонопольщики, реклама направлена на привлечение внимания потребителей к услугам и товарам, а также их продвижению на рынке. По закону, реклама медицинских услуг и изделий должна сопровождаться предупреждением о противопоказаниях к их применению и использованию, необходимости изучения инструкции по применению или получения консультации специалиста. Всего этого в рекламе салона не было.

«Указанная реклама размещена без соответствующего предупреждения, следовательно, содержит признаки нарушения закона о рекламе. Ответственность за нарушение несёт рекламодатель, в интересах которого распространялась реклама, в данном случае ООО "Кунгур оптика"», — отметили в ведомстве.

В отношении организации возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе. Согласно законодательству, в случае установления факта нарушения, рекламодателя могут штрафовать на сумму до 500 тыс. руб.

В марте сообщалось, что Пермское УФАС возбудило аналогичное дело в отношении ООО «Центр стоматологии «Династия» из-за наружной рекламы. Компания также размещала рекламу без предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации со специалистом.





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