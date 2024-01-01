Алёна Бронникова В Перми краевое УФАС заподозрило стоматологию в нарушении закона о рекламе Компании грозит штраф до 500 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Центр стоматологии «Династия» из-за наружной рекламы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пермское УФАС в ходе мониторинга соблюдения законодательства РФ о рекламе обнаружило подозрительную рекламу стоматологических услуг, размещённую на фасаде здания по ул. Малкова, 26. Установлено, что стоматологические услуги по указанному адресу оказывает "Центр стоматологии "Династия", распространившее ненадлежащую рекламу», — информирует краевое УФАС.

По законодательству, реклама медицинских услуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией или получения консультации специалистов. Соответствующее предупреждение в рекламе «Династии» отсутствовало, что противоречит закону о рекламе.

Дело будет рассматриваться 19 марта. Если нарушение будет доказано, клинике грозит штраф от 200 до 500 тыс. руб.

По итогам прошлого года, количество рассмотренных заявлений о нарушениях законодательства в сфере рекламы и недобросовестной конкуренции выросло на 11%. Общая сумма штрафов составила более 5 млн руб.





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