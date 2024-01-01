Алёна Бронникова За год сумма штрафов за нарушение закона о рекламе в Прикамье составила 5 млн рублей Количество рассмотренных Пермским УФАС заявлений выросло на 11% Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС поделилось итогами контрольной деятельности в сфере рекламы и недобросовестной конкуренции за 2023 год. Общая сумма штрафов за нарушение российского законодательства о рекламе составила более 5 млн руб.

В ведомстве подчёркивают, что количество рассмотренных заявлений о нарушениях в прошлом году выросло на 11% по сравнению с 2022-м. В целом было рассмотрено 198 заявлений в отношении хозяйствующих субъектов.

В основном жалобы касались распространения рекламы в интернете и по сетям электросвязи без получения предварительного на это согласия абонента. Заявители также обращались с просьбами разъяснить возможности размещения рекламы, а также об отсутствии признаков нарушения законодательства в планируемой к размещению рекламе.

По итогам 2023 года пермские антимонопольщики возбудили 87 дел о нарушении закона о рекламе. В результате обращений возбуждены были 34 из них, остальные 53 — по инициативе самого ведомства. Чаще всего несоблюдения закона были зафиксированы в рекламе медицинских и финансовых услуг и в общих требованиях.

В части недобросовестной конкуренции за прошлый год было возбуждено и рассмотрено два дела. В обоих случаях управление вынесло решения о признании фактов нарушений.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что Пермское УФАС признало ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» виновным в нарушении закона о защите конкуренции. Предприятие в одностороннем порядке, без согласования с потребителями и без заключённого соглашения с властями Перми об исполнении схемы теплоснабжения, увеличило цены на тепловую энергию сразу на 35%.

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