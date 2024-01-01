Завод Дзержинского в Перми нарушил закон о защите конкуренции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС признало ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» виновным в нарушении закона о защите конкуренции. Как рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства, предприятие в одностороннем порядке, без согласования с потребителями и без заключённого соглашения с властями Перми об исполнении схемы теплоснабжения, увеличило цены на тепловую энергию сразу на 35%.

Нарушения были выявлены ещё в 2023 году. Предприятию тогда выдали предупреждение и потребовали снизить стоимость услуги до прежнего уровня. Однако предупреждение УФАС в полном объёме не было исполнено, поэтому ведомство возбудило антимонопольное дело.

В УФАС считают, что машиностроительный завод им. Дзержинского в Перми злоупотребил своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке, нарушив тем самым закон о защите конкуренции. Оборонному предприятию выдали предписание о необходимости прекратить нарушения до 19 января 2024 года.

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