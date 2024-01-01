В Пермском крае начался снегопад Это восьмое арктическое вторжение за май Поделиться Твитнуть

фото: Пермский ЦГМС

Около полудня в среду, 28 мая, в Кудымкаре, на севере Прикамья, начался сильный мокрый снег. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, это самый поздний снегопад в Пермском крае за шесть лет, с 1 июня 2018 года. Осадки в виде снега зафиксированы и в других населенных пунктах Коми-Пермяцкого округа.

Синоптики добавили, что погоду в Пермском крае продолжает определять малоподвижный фронт, протянувшийся с северо-запада на юго-восток. Все, что севернее фронта, находится в зоне холода. В Перми во второй половине дня также ожидается резкое похолодание до +5˚С и пройдёт небольшой дождь (возможен даже мокрый снег).

Это уже восьмое арктическое вторжение за май в Пермском крае. Холодные массы пришли в Прикамье из Канадской Арктики. Средняя температура в регионе будет ниже климатической нормы на 2-3˚С, а на юго-западе на 1˚С. Потепление ожидается только к концу недели.

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