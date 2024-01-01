Пермской дирекции дорожного движения сократили полномочия Теперь МКУ будет заниматься только парковками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление, котором сократил круг обязанностей «Пермской дирекции дорожного движения». Документ опубликован на сайте мэрии 28 мая.

Муниципальное казённое учреждение сосредоточится на исполнении полномочий по созданию и обеспечению функционирования пермских парковок общего пользования местного значения.

Другие функции, которыми ранее была наделена дирекция, в рамках перераспределения отдельных полномочий между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского городского округа перешли на краевой уровень.

Речь, в частности, идёт о содержании и установке дорожных знаков, средств видеофиксации и учёта транспортных потоков, а также полномочиях по организации и безопасности дорожного движения, содержанию и развитию средств управления дорожным движением и видеосистем на дорогах Перми.

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