Похороны погибшего в Перми студента-биолога пройдут 29 мая Он числился пропавшим без вести с 8 апреля Поделиться Твитнуть

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В среду, 29 мая, в Перми пройдут похороны найденного погибшим студента биологического факультета ПГНИУ Константина Бадртдинова, об этом сообщили в учебном заведении.

«Весь биологический факультет выражает слова соболезнования родным и близким. Прощание пройдёт 29 мая 2024 года в 15:00 по адресу: ул. Старцева 61 (малый зал)», — говорится на странице факультета в соцсети «Вконтакте».

Напомним, Константин Бадртдинов пропал 8 апреля. Он вышел из дома около 20:00 и пропал. Родные молодого человека обратились в полицию и к поисковым отрядам города.

Через несколько дней в Дзержинском районе на берегу Камы был найден рюкзак с телефоном и вещами Константина. Поэтому поиски неоднократно проводились по берегу и на воде.

Его тело было обнаружено 25 мая на берегу реки. Опознание провели 27 мая. Установлено, что смерть молодого человека носила некриминальный характер.

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