В Перми нашли погибшим 19-летнего студента-первокурсника Константин Бадртдинов пропал 8 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Бадртдинов

ПГНИУ

Первокурсника биологического факультета ПГНИУ, 18-летнего Константина Бадртдинова, который перестал выходить на связь с родственниками в апреле, нашли погибшим в Кировском районе. Об этом сообщили на своей странице в социальных сетях волонтёры поискового отряда «Регион59».

Как уточняет 59.ru со ссылкой на свои источники, тело студента было обнаружено в реке, а ранее спасатели проплыли 75 км по Каме, чтобы найти погибшего. При этом смерть молодого человека носит некриминальный характер, утверждают источники издания.

Напомним, Константин Бадртдинов пропал 8 апреля. Он вышел из дома около 20:00, и с тех пор его никто не видел. О пропаже сообщили поисковики и пресс-служба вуза.

Родные пропавшего также обратились к поисковым отрядам города.

Через несколько дней после пропажи в Дзержинском районе города у реки был найден рюкзак с телефоном и вещами Константина. Поэтом поиски неоднократно проводились по берегу и на воде.

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