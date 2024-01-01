Сдающих ЕГЭ пермских школьников пригласили в военкоматы В минтербезе прокомментировали ситуацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 18-летние школьники, которые в эти дни сдают ЕГЭ, начали получать по телефону приглашения в военные комиссариаты на прохождение медицинской комиссии. Об этом стало известно порталу 59.ru.

В минтербезе прокомментировали ситуацию. В ведомстве сослались на закон «О воинской обязанности и военной службе» и пояснили, что учеников образовательных учреждений старших классов вызывают в военкоматы по месту жительства каждый год для постановки на воинский учёт или сверки персональных данных.

При этом в случае, если школьнику необходимо в день явки в военкомат сдавать экзамены, он может предупредить об этом и согласовать удобные для него даты посещения военкомата. Во время сдачи ЕГЭ, при поступлении в вуз и на время учёбы в вузе действует отсрочка от службы в армии.

В министерстве также добавили, что в случае если молодой человек без уважительной причины не явится в военкомат по вызову или повестке, он будет считаться уклонистом.

Напомним, с 2024 года за неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 10 до 30 тыс. руб. Оштрафовать также могут, если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы либо же переезде на новое место жительства — на сумму от 1 до 5 тыс. руб.





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