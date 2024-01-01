В Прикамье с инвестпроекта логистического центра сняли статус приоритетного Инициатор намеревался приступить к строительству объекта в этом году Поделиться Твитнуть

С инвестиционного проекта строительства транспортно-логистического центра «Камское» в Пермском крае сняли статус приоритетного. Решение было принято на заседании совета по предпринимательству 22 мая, во время форума «Дни пермского бизнеса».

Объект должен был возвести башкирский строительный холдинг «ПСК-6» под руководством Андрея Носкова на участке площадью 103,85 га под Краснокамском. В Агентстве инвестиционного развития Пермского края «Коммерсантъ-Прикамье» рассказали, что статус был снят по заявлению инициатора.

присвоили статус приоритетного. Инициатор — одноимённая компания под руководством Андрея Носкова. Он также является директором уфимской строительной компании ООО «ГК.

По информации издания, Краснокамская дума должна была утвердить проект по сокращению «ПСК №6» размера компенсационных выплат за рубку больших объёмов леса, но у городской прокуратуры возникли претензии. Краевые власти предложили компании рассмотреть другой участок.

В АИР отметили, что у проекта имеются проблемы по согласованию примыканий участка к железнодорожным путям общего пользования и автомобильной дороге федерального значения, а также проработке решения использования площадки в соответствии с Водным и Лесным кодексами РФ.

Инвестпроект получил статус приоритетного в конце 2021 года. Для его реализации «ПСК-6» создало ООО ТЛЦ «Камское». Девелопер планировал вложить в него 6,5 млрд руб. В этом году компания должна была приступить к строительству центра и завершить все работы в 2026 году.

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