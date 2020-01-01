Мария Сыропятова В Краснокамске может появиться транспортно-логистический центр Объём инвестиций — 6,5 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Краснокамск

Константин Долгановский

На заседании совета по предпринимательству присвоили статус приоритетного инвестиционному проекту по строительству транспортно-логистического центра «Камское» в Краснокамске. Инициатор — одноимённая компания под руководством Андрея Носкова. Он также является директором уфимской строительной компании ООО «ГК «ПСК-6».

Новый логистический центр появится на двух земельных участках общей площадью 103,85 га под Краснокамском. Их компания благодаря статусу приоритетного инвестпроекта сможет получить в аренду без торгов по льготной ставке.

В проект транспортно-логистического центра в Краснокамске девелопер собирается инвестировать 6,5 млрд руб., из которых 5,5 млрд руб. пойдут на строительство, 821 млн руб. — на оборудование и 163 млн руб. — на проектирование. При этом 74% средств будут заёмными, 26% — собственными.

К 2026 году будет создано 70 рабочих мест.

Ввести проект в эксплуатацию планируется во втором полугодии 2026 года. В 2022–2037 годах в случае реализации проект должен принести в бюджеты разных уровней 9,1 млрд руб. налоговых поступлений.

Проект нацелен на обслуживание транзитных, экспортно-импортных и региональных грузопотоков. Потенциал основан на возможности организации транспортных потоков через верхнюю ветку Транссибирской магистрали в страны Евросоюза, СНГ и Юго-Восточной Азии.

Презентуя проект, Андрей Носков отметил вклад главы Краснокамска Игоря Быкариза в проект.

«Есть мелкие вопросы, которые остались, но надеюсь, что доделаем», — сказал Андрей Носков, комментируя проект.

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