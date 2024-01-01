В Пермском крае объявили в розыск родителей троих детей Пара накопила долги по алиментам на 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Судебные приставы Пермского края разыскивают родителей троих детей за неуплату алиментов. Как уточняет perm.aif.ru со ссылкой на ведомство, сумма долга превысила 5 млн руб.

Исполнительные производства в отношении 35-летней Ирины и 32-летнего Александра Найдановых находятся на исполнении в отделении судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам краевого ГУФССП. Суд обязал их перечислять алименты на содержание дочери 2011 г.р. и сыновей 2007 и 2013 г.р.

Добровольно решение суда родители не исполняют. Они не проживают по месту регистрации, не выходят на связь, и уже трижды находились в розыске.

«За уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Мать в 2022 году была привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ и приговорена к семи месяцам лишения свободы», — сообщает пресс-служба судебных приставов.

На содержание собственных детей Найдановы задолжали более 2,5 млн руб. каждый. В ведомстве просят всех, кому известна информация об их местонахождении, сообщить в дежурную часть по телефонам: 8 (342) 220-11-60, 8 (912) 49-81-306.

В феврале ГУФССП по Пермскому краю объявило в розыск 17-летних близнецов. Отмечалось, что подростки по месту регистрации не проживают. Мать, лишённая родительских прав, тщательно их скрывает.

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