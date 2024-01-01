Алёна Бронникова В Прикамье судебные приставы разыскивают близнецов Их мать лишили родительских прав Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае разыскивают несовершеннолетних близнецов Серафима и Семёна Кустовых. По информации пресс-службы УФССП по Пермскому краю, братьям в феврале исполнилось 17 лет.

«Подростки зарегистрированы в с. Левино Большесосновского района, однако по месту регистрации не проживают. Мать, лишённая родительских прав, тщательно их скрывает», — сообщили в ведомстве.

Местонахождение близнецов на данный момент не установлено. Приставы проводят разыскные мероприятия.

Жителей, обладающих информацией о том, где могут находиться дети, или о лицах, кто может знать об этом, просят сообщить сведения в дежурную часть УФССП по Пермскому краю. Обращение можно также направить главному инспектору отдела организации работы по розыску должников и детей Инге Барчак или осуществляющему розыск судебному приставу Марине Куляпиной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.