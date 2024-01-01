Пермский аэропорт планирует расширить парковочное пространство Стоимость работ оценили в 16,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Схема обустройства / zakupki.gov.ru

АО «Международный аэропорт «Пермь» ищет подрядчика для выполнения работ по расширению парковочного пространства на привокзальной площади комплекса в Большом Савино. Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость работ оценили в 16,9 млн руб.

В закупочной документации указано, что подрядчик должен будет выполнить работы не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора. Устройство площадки будет производиться на площади 4,9 тыс. кв. м в центре существующей парковки. Все материалы, которые будут использоваться, должны иметь сертификаты соответствия. Гарантийный срок 24 месяца с даты подписания актов о приёмке выполненных работ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня. Итоги станут известны 27 июня.

Зимой аэропорт проводил конкурс на выполнение ремонтных работ для расширения зала вылета внутренних и международных линий. Начальная цена составляла 35,1 млн руб.

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