Максим Артамонов В пермском аэропорту расширят зону вылета На это планируется потратить более 35 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

Объявлен аукцион на выполнение ремонтных работ для расширения зала вылета внутренних и международных линий в пермском аэропорту. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная и максимальная цена договора составляет 35 млн 108 тыс. руб.

Заказчиком выступило АО «Международный аэропорт Пермь».

Согласно проекту, в ходе реконструкции предусматривается обустройство подъёмных платформ, монтаж систем пожарной безопасности, видеонаблюдения и другие работы.

Заявки принимаются до 26 февраля. Итоги конкурса подведут 5 марта.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в пермском аэропорту планируется построить командно-диспетчерский пункт площадью порядка 1,5 тыс. кв. м. Он будет представлять собой семиэтажную вышку. В здании оборудуют рабочие места для персонала, обеспечивающего полёты гражданской авиации, техперсонала и сотрудников других служб.

В новой постройке разместятся помещения диспетчеров управления воздушным движением и руководителя полётов, службы метеорологического обеспечения, помещения для технологического оборудования и инженерного обеспечения, а также гардеробные, комнаты приёма пищи, комнаты отдыха и психофизиологической разгрузки.

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