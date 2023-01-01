Максим Артамонов В пермском аэропорту построят новый командно-диспетчерский пункт Положительное заключение на проект выдала Главгосэкспертиза России Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по строительству командно-диспетчерского пункта в пермском аэропорту Большое Савино. Его площадь составит порядка 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В новой постройке разместятся помещения диспетчеров управления воздушным движением и руководителя полётов, службы метеорологического обеспечения, помещения для технологического оборудования и инженерного обеспечения, а также гардеробные, комнаты приёма пищи, комнаты отдыха и психофизиологической разгрузки.

Командно-диспетчерский пункт будет представлять собой семиэтажную вышку. В здании оборудуют рабочие места для персонала, обеспечивающего полёты гражданской авиации, техперсонала и сотрудников других служб.

Согласно проекту, общая площадь здания составит около 1,5 тыс. кв. м. Рядом планируется оборудовать автостоянку, установить дизельную электростанцию контейнерного типа, блочную трансформаторную подстанцию и благоустроить территорию.

Как пояснил представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Дмитрий Братко, по проекту предусмотрен демонтаж существующего здания КПП (построено в 1967 году), ограждения территории, искусственных покрытий, а также вынос существующих инженерных сетей из-под пятна застройки.

Реконструкция пермского аэропорта включает в себя также и реконструкцию взлётно-посадочной полосы, соединительной рулёжной дорожки, перрона, светосигнального оборудования, объектов электроснабжения, освещения и техобслуживания воздушных судов.

Ожидается, что после реконструкции аэропорт сможет принимать дальнемагистральные самолёты, тяжёлые грузовые самолёты и вертолёты типа Ми-8.

Застройщиком выступает ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Генеральный проектировщик – АО «Новая Авиация».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.