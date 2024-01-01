На ремонт цирка в Перми выделили 10 млн рублей Подрядчику предстоит провести аварийные работы на крыше Поделиться Твитнуть

Федеральное казённое предприятие «Российская государственная цирковая компания» объявило конкурс на выполнение работ по текущему ремонту и устройству временной кровли в филиале ФКП «Росгосцирк» «Пермский государственный цирк» (ул. Уральская, 112). Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 30 мая. Исполнителя определят 3 июня. Начальная (максимальная) цена контракта — 10 065 701,07 руб.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит провести аварийные работы по устройству временной кровли козырька здания зрительского зала на площади 595 кв. м, а также административного здания на трёх участках общей площадью 470 кв.м.

Исполнителям необходимо демонтировать армированный стеклохолст, асфальтовую стяжку и обустроить новую кровлю козырька за 70 дней со дня заключения контракта. На ремонт кровли административного здания выделено 120 дней.

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