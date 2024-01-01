В этом году в летних лагерях Перми отдохнут более 30 тыс. детей
На оздоровительную кампанию власти потратят более 350 млн рублей
Как рассказала заместитель главы Перми Екатерина Мальцева, более 30 тыс. детей отдохнут в лагерях различных форм. Из них 12 241 ребёнок побывает в загородных, профильных и санаторных лагерях, а 18 116 — в лагерях с дневным, пребыванием, разновозрастных отрядах и палаточных лагерях.
Более 10 тыс. детей, по словам чиновницы, будут вовлечены в трудовую занятость.
Объём финансирования летней оздоровительной кампании в этом году составит 357 млн руб., из которых 32,9 млн — средства городского бюджета.
В ходе обсуждения доклада депутаты задали вопрос, сколько детей из Перми отдыхает на всероссийских детских сменах «Артек» и «Орлёнок» и кто эти дети.
Мальцева пояснила, что в эти лагеря попадают дети-победители различных федеральных или региональных конкурсов, либо чьи родители могут приобрести путёвку по рыночной стоимости. Стартовая цена такой путёвки — от 100 тыс. руб.
Ежегодно в таких сменах бывает 3-5 пермских школьников. В прошлом году «большая группа детей» ездила туда от лицея № 3 (количество человек Мальцева не уточнила).
Напомним, ранее на заседании краевого правительства министр труда и социальной политики Прикамья Павел Фокин отчитался о готовности к летней оздоровительной кампании-2024, которая началась в регионе с 22 мая.
В загородных санаторных и профильных лагерях в этом году отдохнут около 55 тыс. детей. Дневными формами отдыха и оздоровления будет охвачено не менее 200 тыс. детей. Кроме того, для школьников будут организованы активные формы отдыха: палаточные лагеря, походы, сплавы и трудовая занятость.
Всего в этом году будет работать более 1 тыс. лагерей, в том числе 48 стационарных баз. При этом ежегодно увеличивается консолидированный бюджет на детскую оздоровительную кампанию. В этом году он составил 987,9 млн руб.
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