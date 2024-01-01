В этом году в летних лагерях Перми отдохнут более 30 тыс. детей На оздоровительную кампанию власти потратят более 350 млн рублей Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Как рассказала заместитель главы Перми Екатерина Мальцева, более 30 тыс. детей отдохнут в лагерях различных форм. Из них 12 241 ребёнок побывает в загородных, профильных и санаторных лагерях, а 18 116 — в лагерях с дневным, пребыванием, разновозрастных отрядах и палаточных лагерях.

Более 10 тыс. детей, по словам чиновницы, будут вовлечены в трудовую занятость.

Объём финансирования летней оздоровительной кампании в этом году составит 357 млн руб., из которых 32,9 млн — средства городского бюджета.

Из презентации Екатерины Мальцевой

В ходе обсуждения доклада депутаты задали вопрос, сколько детей из Перми отдыхает на всероссийских детских сменах «Артек» и «Орлёнок» и кто эти дети.

Мальцева пояснила, что в эти лагеря попадают дети-победители различных федеральных или региональных конкурсов, либо чьи родители могут приобрести путёвку по рыночной стоимости. Стартовая цена такой путёвки — от 100 тыс. руб.

Ежегодно в таких сменах бывает 3-5 пермских школьников. В прошлом году «большая группа детей» ездила туда от лицея № 3 (количество человек Мальцева не уточнила).

Напомним, ранее на заседании краевого правительства министр труда и социальной политики Прикамья Павел Фокин отчитался о готовности к летней оздоровительной кампании-2024, которая началась в регионе с 22 мая.

В загородных санаторных и профильных лагерях в этом году отдохнут около 55 тыс. детей. Дневными формами отдыха и оздоровления будет охвачено не менее 200 тыс. детей. Кроме того, для школьников будут организованы активные формы отдыха: палаточные лагеря, походы, сплавы и трудовая занятость.

Всего в этом году будет работать более 1 тыс. лагерей, в том числе 48 стационарных баз. При этом ежегодно увеличивается консолидированный бюджет на детскую оздоровительную кампанию. В этом году он составил 987,9 млн руб.

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