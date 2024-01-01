В летних оздоровительных лагерях Прикамья отдохнут более 40 тысяч детей Консолидированный бюджет на детский отдых в этом году составил почти 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На заседании краевого правительства министр труда и социальной политики Прикамья Павел Фокин отчитался о готовности к летней оздоровительной кампании 2024 года, которая начнётся с 22 мая.

По словам Фокина, на сегодняшний день в регионе 368 тыс. детей школьного возраста. Из них 79% (290 тыс. ребят) будут охвачены всеми формами оздоровления, отдыха и занятости. В загородных лагерях отдохнут около 40 тыс. детей.

«Загородные, санаторные и профильные лагеря в течение года примут на оздоровление не менее 55 тыс. детей. В дневных формах отдыха и оздоровления отдохнёт не менее 200 тыс. детей. Кроме того, для школьников будут организованы активные формы отдыха — такие, как палаточные лагеря, походы, сплавы и, конечно, трудовая занятость», — отметил чиновник.

Всего в этом году будет работать более 1000 лагерей, в том числе 48 стационарных баз. При этом ежегодно увеличивается консолидированный бюджет на детскую оздоровительную кампанию. В этом году он составил 987,9 млн руб.

В прошлом году в регионе появилось 230 новых мест в действующих лагерях после капитального ремонта зданий. В этом году планируется открыть ещё 160 новых мест. Четыре лагеря в разных мунципалитетах включили в программу газификации на 2024 — 2026 годы.

На сегодняшний день 15 из 48 лагерей уже получили положительное заключение от Роспотребнадзра (по состоянию на 14 мая). До 1 июня все лагеря должны быть готовы к летней оздоровительной кампании.

Информацию о каждом лагере можно узнать на сайте «Пермские каникулы». Там же можно посмотреть отзывы о том или ином учреждении. Реестр лагерей ведёт министерство труда и социального развития Прикамья.

До 31 августа родители могут подать заявление на компенсацию.

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