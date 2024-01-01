Министр культуры Прикамья выразила соболезнования родным и близким Нины Соловей Поделиться Твитнуть

Нина Соловей

Министерство культуры Пермского края

Министр культуры Пермского края Алла Платонова в своём telegram-канале назвала большой утратой кончину Нины Соловей и выразила искренние соболезнования её родным и близким.

«Не стало талантливой журналистки, радиоведущей, программного директора фестиваля «МОНОfest» Нины Соловей. Мы были знакомы лично еще со студенчества — когда Нина училась на театральном, а я — в университете. Более 15 лет Нина провела в прямом радиоэфире, представляя для слушателей авторские программы разных тематик и направлений, интервью, информационно-развлекательные шоу, радиоспектакли. Тема культуры для Нины всегда была особенно важна, здесь она зарекомендовала себя как настоящий эксперт.

Нина проявила себя в различных амплуа. Она внесла свой вклад в развитие искусства, работая актрисой драматического театра в Лысьвенском театре имени Савина. Стала известна как режиссёр-постановщик, воплощая в жизнь конкурсные программы, проводя читки, ставя концертные номера и спектакли. Нину знают как талантливого преподавателя сценической речи, пиарщика и блогера», — написала Платонова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Нина Соловей скончалась после тяжёлой продолжительной болезни. Похороны состоятся 30 мая.

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