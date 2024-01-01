Зарплата директора миграционного центра в Перми превысила 468 тысяч рублей Доход руководителя Пермской краевой службы спасения оказался в три раза меньше Поделиться Твитнуть

Артём Верхоланцев / фото: минтербез Пермского края

Руководитель Государственного автономного учреждения Пермского края «Многофункциональный миграционный центр» Артём Верхоланцев в 2023 году получал ежемесячно в среднем по 468,6 тыс. руб. Его три заместителя имели зарплаты от 162 тыс. до 203 тыс. руб. Данные приводят в минтербезе региона.

Для сравнения: в 2023 году руководитель ГКУПК «Пермская краевая служба спасения» имел зарплату 154,7 тыс. руб., глава Государственного казенного учреждения Пермского края «Управление государственной противопожарной службы» — 156,5 тыс. руб., руководитель ГКУПК «Гражданская защита» получил по 136,6 руб. в месяц, а директор Краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» — 113,1 тыс. руб.

Многофункциональный миграционный центр начал работать на ул. Ласьвинской в Перми в 2018 году. Он оказывает содействие работодателям в поиске наемных сотрудников в лице трудовых мигрантов и оформлении всех необходимых документов (от медицинского освидетельствования до трудового патента).





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