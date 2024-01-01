Перед дачным сезоном спрос на загородную недвижимость в Пермском крае вырос на 25% А предложение — на 16% Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

«Авито Недвижимость» изучила, как к дачному сезону подошёл рынок продажи загородных объектов в 33 регионах страны, и, сравнивая данные за март и апрель, пришла к выводу, что активизировались и продавцы, и покупатели, а цены за месяц на дачную недвижимость упали, так как владельцы готовы делать скидки, чтобы успеть реализовать свои объекты в пик сезона.

Так, на конец апреля спрос на загородную недвижимость в Пермском крае вырос за месяц на 25%, а предложение — на 16%. Средняя площадь загородной недвижимости по региону равна 60 кв. м, средняя цена в апреле сложилась на уровне около 2 млн руб. (-9% по сравнению с мартом).

В среднем по России за месяц цены снизились в 22 из 33 регионов исследования. Среднее снижение по стране — 2%. Средняя цена — 4,4 млн руб. Доступнее всего были объекты в Кировской области (1 млн руб.). Самая дорогая загородная недвижимость — в Московской области (10,2 млн руб.).

На показатель средней стоимости недвижимости в регионе влияет структура предложения — летние дачи стоят дешевле всесезонных коттеджей. Также значение имеет площадь объектов. Самые большие расположены в Дагестане (150 кв. м), а наиболее компактные — в Кировской области (57 кв. м). Средняя площадь по РФ — 85 кв. м.

По мере приближения сезона интерес к загородной недвижимости (количество контактов с объявлениями на платформе) рос в 29 из 33 регионов исследования «Авито Недвижимости». Самая выраженная месячная динамика наблюдалась в Вологодской области (+51%), в среднем по России (+10%).

Активизировались и продавцы загородного жилья — положительная динамика была в 30 из 33 регионов. Количество доступных для покупки объектов также сильнее всего увеличилось в Вологодской области (+43%) при среднероссийские темпах +9% за месяц.

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