На улицы Перми нанесут 140 тысяч квадратных метров дорожной разметки Работы проводятся в основном ночью Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На улицах Перми приступили к обновлению дорожной разметки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первую очередь работы проведут на основных магистралях. Новая разметка уже появилась на ул. Карпинского (на фото), ш. Космонавтов, на Тихом Компросе, ул. Героев Хасана, дороге Пермь—Новые Ляды, ул. Адмирала Ушакова, ул. Маршала Рыбалко, ул. Подлесной, ул. КИМ, ул. Лянгасова и др.

Чтобы не мешать движению транспорта, подрядчики проводят работы в основном ночью. Для повышения безопасности горожан часть пешеходных переходов выполнена в наиболее контрастных бело-жёлтых цветах.

Для обновления разметки применяются износостойкие лакокрасочные материалы и термопластик. Общая площадь работ в 2024 году составит около 140 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в Пермском крае запланированы работы по приведению в нормативное состояние 35 участков автодорог и 11 мостов. На эти цели, а также на внедрение интеллектуальной транспортной системы, оборудование пешеходных переходов, установку знаков и разметку будут выделены 5,1 млрд руб., из них 2,7 млрд — средства федерального бюджета.

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