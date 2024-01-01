В спецоперации погиб Александр Лядов из Краснокамска Пермского края Поделиться Твитнуть

Александр Лядов

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб житель Краснокамского городского округа Прикамья Александр Лядов. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщили представители местных властей, выразив глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, Лядов Александр Игоревич. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Лядова Александра Игоревича», — говорится в публикации. Когда и при каких обстоятельствах погиб боец, власти не уточнили.

Прощание с Александром Лядовым состоится 28 мая в Краснокамске, в часовне по ул. Пушкина, 2. Начало в 12.00.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО на территории Украины погиб житель Юсьвинского муниципального округа Прикамья Сергей Гордеев. Мужчине было 60 лет. Он пошёл на спецоперацию добровольцем в октябре прошлого года, погиб 20 апреля. Похороны военнослужащего пройдут тоже 28 мая.

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