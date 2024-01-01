Певец Shaman снова даст концерт в Перми Выступление исполнителя хита «Я русский» состоится в СК имени Сухарева Поделиться Твитнуть

В понедельник, 23 сентября, в Перми даст концерт певец Shaman. Его выступление состоится в спортивной комплексе им. Сухарева. Об этом сообщили организаторы концерта из ООО «Артисты и Звёзды». Уже открыта продажа билетов. Их стоимость: от 2 тыс. до 8 тыс. руб.

Это будет третий концерт, который Shaman даст в Перми. Предыдущий с аншлагом прошёл 1 февраля в ДК им. Солдатова. Ещё за долго до этого выступления были раскуплены все 1200 билетов. Тогда Shaman спел на концерте «Дай жару», «Встанем», «Мёд», «Живой», «Мы» и другие песни.

Поклонники делились восторженными впечатлениями в соцсетях.

Так, Любовь В. написала: «Только что с концерта Родного в Перми!!!! Это бомба!!! Это драйв!!! Это страсть и ураган эмоций!!! Это полный восторг!!! Два часа в едином порыве, пермяки искупали в любви и восхищении Ярослава!!!А как мы пели вместе с ним!!! Ночь будет бессонная!!! После такого уснуть НЕВОЗМОЖНО! Яр, ты сделал нас счастливыми!!!»

В марте 2024 года Shaman представил новую лирическую программу «Ты моя», собрав аншлаг на трёх концертах подряд в Москве и двух — в Санкт-Петербурге. Эту программу исполнитель привезёт и в Пермь.

Ярослав Дронов (псевдоним Shaman) — автор и исполнитель таких хитов, как «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд».

За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки им. Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.

Интерес аудитории к творчеству Shaman подтверждает более 1 млрд прослушиваний и просмотров на популярных цифровых площадках.

Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года Shaman признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%. По данным рейтинга инфлюенсеров РОМИР, Shaman входит в топ-5 публичных личностей в стране, пользующихся наибольшим доверием россиян, и занимает в этом рейтинге первое место среди артистов.

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