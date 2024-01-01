Жителей Перми предупредили о плановом отключении холодной воды в 75 домах Поделиться Твитнуть

Компания «Новогор-Прикамье» сообщает, что с 28 мая до 5 июня 2024 года в Перми запланированы работы на сетях, которые потребуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. Представители коммунального оператора обратились к горожанам с просьбой внимательно изучить график отключений и в случае необходимости сделать запасы воды.

В «Новогоре» также обратили внимание, что во всех перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса.

С 28 по 31 мая планируются отключения участков водопровода по следующим адресам:

Следующие отключения проводятся в выходные. Это делается для того, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений. Также стало известно об отключении воды на следующей неделе в домах на ул. Сокольской.

«Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям и приносим извинения за неудобства, — добавили в пресс-службе «Новогора-Прикамье», напомнив, что диспетчерская служба принимает обращения по аварийным ситуациям и заявки на подвоз воды по тел. 210-06-80 и на e-mail: call@novogor.perm.ru

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