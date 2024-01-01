В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов Здесь планируют установить памятник участникам СВО Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

В Перми приступили к реконструкции сквера у Дома чекистов, где планируется установить памятник участникам СВО. По информации министерства ЖКХ Пермского края, на ул. Сибирской появится обновлённое общественное пространство с зонами отдыха, необычными архитектурными решениями и световым оформлением.

В результате работ в сквере появятся медоносный газон, новые многолетние цветущие кустарники и деревья, на месте некоторых лип, находящихся в аварийном состоянии, высадят лиственницы, клёны, ясени и яблони, выращенные в пермских питомниках.

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

Во время работ в сквере пройдут мастер-классы экологической направленности по созданию скворечников.

«В ходе данных акций у пермяков появится пространство, созданное при непосредственном их участии. Ключевая задача — вовлечь жителей Перми в тему сохранения экологического и видового разнообразия городского ландшафта», - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в сквере предусмотрят отдельное пространство, где будет установлен памятник участникам специальной военной операции. Идея создания композиции обсуждается с прошлого года. В апреле мэрия Перми опубликовала постановление о возведении памятника на территории сквера у Дома чекистов.

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