Мэрия Перми распорядилась установить памятник участникам СВО Композиция появится рядом с Домом чекистов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми опубликовала постановление о возведении памятника участникам специальной военной операции на территории сквера у памятника архитектуры «Дом чекистов» в Свердловском районе города. Соответствующий документ от 24 апреля опубликован на сайте мэрии.

Расходы по изготовлению и установке композиции с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и прав владельцев объектов недвижимости и земельных участков администрация возложила на общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края».

Напомним, в декабре прошлого года филиал фонда «Защитники Отечества» провёл встречу, на которой обсуждалась концепция создания памятника участникам спецоперации в сквере на ул. Сибирской. В конце февраля в Общественный совет по топонимике поступило предложение с описанием монумента, главной фигурой которого станет воин-знаменосец, который держит в руках флаг Христа с текстом «Мы русские, с нами бог». Всю композицию авторы предлагают сделать из классической бронзы с внутренним стальным каркасом. Общая высота от плинта до верха составит 7,2 м. В марте совет одобрил проект.

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