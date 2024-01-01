Мэру Перми Эдуарду Соснину пришлось закрыть комментарии в своём telegram-канале Причина — атаки недоброжелателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в понедельник, 27 мая, глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что вынужденно закрыл комментарии в своём telegram-канале. А прежние были удалены из-за «атаки недоброжелателей».

«Возможность комментирования будет восстановлена в ближайшее время», — сообщил в публикации Эдуард Соснин, отметив, что причиной для ограничения стали комментарии, которые пользователи написали в канале ранее.

Как пишет ВЕТТА, Эдуард Соснин попросил пермяков с пониманием отнестись к произошедшему и предложил горожанам пока держать с ним связь через его личную страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить чиновникам из мессенджера Telegram от имени якобы губернатора Дмитрия Махонина. Голос звонившего был подвергнут обработке с помощью нейросети и стал похож на голос главы региона. Случай был зарегистрирован 12 апреля. Тогда же неизвестные отправляли сообщения с фейкового аккаунта губернатора в том же мессенджере.

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