Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми стали известны лауреаты городской премии в сфере культуры Глава по традиции вручит их в День города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Определены лауреаты городской премии в сфере культуры и искусства. Об этом сообщает департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми.

В этом году на премию выдвигались 22 номинанта.

Премия имени народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актёрскую работу присуждена Наталье Красильниковой — актрисе, директору, а также соавтору и менеджеру проектов театра «Карабаска» — за исполнение роли Хариты Огудаловой в спектакле «Бесприданница. Островский» (16+). Наталья Красильникова — соосновательница театра «Карабаска». За время его существования она сыграла более 90 очень разных ролей.

Спектакль «Бесприданница. Островский» создан в жанре расследования. Его главные герои — драматург Александр Николаевич Островский и Харита Игнатьевна Огудалова, мать Ларисы, главной героини «Бесприданницы». Всё уже случилось, и Огудалова пытается разобраться, почему же с её дочерью произошло несчастье.

Премию имени композитора и музыканта Александра Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства получил композитор Никита Широков за создание пьесы для кларнета и оркестра «Путь песка». Мелодия, по словам композитора, навеяна произведением Кобо Абэ «Женщина в песках». Премьера сочинения состоялась в марте 2023 года в частной филармонии «Триумф» в исполнении камерного оркестра «Орфей».

Премия имени поэта и критика Алексея Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы присуждена Александру Югову, преподавателю Пермского краевого колледжа искусств и культуры — за создание пьесы «Папа, дай мне руку!» (12+) о взаимоотношениях подростков и родителей.

Обладателем премии имени заслуженного художника России Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства станет Виктор Остапенко, доцент кафедры Уральского филиала Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова — за организацию и проведение юбилейной персональной выставки «Грани творчества» (6+).

Лауреатом премии имени заслуженного артиста России, режиссёра Георгия Буркова за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии и на телевидении признана Ольга Аверкиева, председатель Пермского отделения Союза кинематографистов России — за создание документального фильма «Пермь. Дом учёных» (6+).

Премия имени исследователя и просветителя Николая Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность присуждена Анатолию Саклакову, директору художественной галереи «Пермский период» — за реализацию культурно-просветительского проекта «Е.В. Камшилова. Моей Родины портрет неповторимый» (6+).

Премия имени антрепренёра Сергея Дягилева за лучшую актёрскую работу в жанре хореографии будет вручена солисту Пермского академического театра оперы и балета Генриху Райнику за исполнение партии в балете «Ярославна» (12+).

Впервые будут вручаться две премии в новых, недавно учреждённых номинациях.

Премия имени Людмилы Сахаровой за педагогическое мастерство в сфере искусства присуждена Виктору Аликину, преподавателю Пермского государственного хореографического училища, заслуженному работнику культуры — за профессиональное мастерство в области преподавания классического танца.

Премия имени пианиста Юрия Агафонова за высокое исполнительское мастерство в сфере музыкального искусства присуждена преподавателю Пермского музыкального колледжа Андрею Мехоношину за подготовку цикла концертных программ.

По традиции, премии вручит глава Перми Эдуард Соснин 12 июня, в День России и День города, на торжественном собрании во Дворце культуры им. А.Г. Солдатова.

Размер премии — 100 тыс. руб.

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