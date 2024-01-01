Судебные приставы в Перми изъяли из семьи подростка Ранее в реабилитационный центр сама попросилась его сестра Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Перми по решению суда из семьи из-за постоянных конфликтов и побоев изъяли 16-летнего подростка, а ранее его сестра обратилась в социально-реабилитационный центр с просьбой принять её из-за трудной жизненной ситуации. Мать этих детей лишили родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Семья живёт в Кировском районе. Более двух лет назад её поставили на учёт в связи с тем, что мать не уделяла должного внимания воспитанию старшего сына 2007 г.р. Подросток не посещал школу, бродяжничал и совершал правонарушения. Социально-психологическая работа, которую проводили органы профилактики, ничего не дала, а ситуация в семье лишь усугубилась. Спустя год на жестокое обращение со стороны матери и её сожителя пожаловалась уже сестра мальчика.

Девочка рассказала, что взрослые, будучи пьяными, нанесли ей несколько ударов пластмассовой палкой и кулаком. В связи с этим ребёнка поместили в социально-реабилитационный центр и вновь подключили психологов. Через полгода по просьбе матери дочь дала ей шанс на исправление, согласившись вернуться домой. Однако и после этого жизнь в семье не наладилась. Взрослые продолжали злоупотреблять алкоголем, конфликтовать с детьми, унижать и притеснять их. В конце концов отчим запретил им питаться дома, аргументируя это тем, что он не обязан кормить неродных детей. Поскитавшись по родственникам, 14-летняя девочка вновь обратилась за помощью в уже знакомый ей социально-реабилитационный центр.

В итоге за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обратилась в суд, чтобы лишить женщину родительских прав. По решению суда к нерадивой матери применили крайние меры, но при этом суд оставил за ней право воспитывать двух младших дочерей 8- и 7-ми лет.

Теперь женщина обязана платить алименты на содержание детей.

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