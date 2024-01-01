УФАС Прикамья возбудило дело в отношении интернет-магазина из-за рекламы Организация рассылала рекламные сообщения без согласия покупателя Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении интернет-магазина бытовой техники. В ведомство поступила жалоба от гражданина на ООО «Гауф Рус», рассылавшего рекламу на его электронную почту без согласия.

Согласно установленной информации, заявитель в 2022 году приобрёл товар у продавца «Weissgauff» на маркет-плейсе «Яндекс-Маркет». Через два года от продавца на электронную почту стали поступать рекламные сообщения. Предварительного согласия на получение рассылок заявитель не давал. Его просьбу прекратить рассылку компания проигнорировала.

«Закон о рекламе запрещает распространять рекламу без предварительного согласия адресата на её получение», — отмечают в УФАС.

В отношении ООО «Гауф Рус» возбуждено дело. За распространенине спам-сообщений организации грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

В прошлом году за нарушение Закона о рекламе пермские антимонопольщики оштрафовали «Уральский банк реконструкции и развития» на 350 тыс. руб. Дело было возбуждено на основании жалоб местного жителя на смс-рекламу от банка без его согласия на получение соответствующих сообщений.

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