Елена Синица Пермское УФАС оштрафовало «Уральский банк реконструкции и развития» на 350 тысяч рублей Банк нарушил закон о рекламе Поделиться Твитнуть

Пермские антимонопольщики оштрафовали «Уральский банк реконструкции и развития» за нарушение Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

В ведомство с жалобой обратился местный житель, он получил смс рекламного содержания от банка, хотя согласия на получение рекламы он не давал. Как указано в жалобе, при заключении договора с банком заявитель выразил несогласие о направлении ему рекламы. Однако финансовое учреждение проигнорировало отказ клиента от получения рекламы и направляло ему смс-сообщения даже после того, как между сторонами были расторгнуты договорные отношения.

Банк же утверждал, что смс были не рекламные, а информационные. Однако антимонопольщики после изучения смс-рассылки пришли к выводу, что часть сообщений все-таки носит рекламный характер.





За нарушение Закона о рекламе банк оштрафован на 350 тыс. руб.

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