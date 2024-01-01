В Прикамье под Чернушкой погибла пассажирка иномарки
Водитель не справился с управлением, и машина улетела в кювет
На автодороге Чернушка—Куеда Пермского края произошло смертельное ДТП, в которое попал автомобиль «Хёндай Акцент». Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 8:40 минут автомобиль «Хендай Акцент», за рулём которого был мужчина 1992 г.р., на 11 км не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Авария привела к смерти пассажирки 1992 г.р.: она получила смертельную травму. Самого водителя госпитализировали.
Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку, уточняет все обстоятельства произошедшего.
В полиции напомнили, что транспортное средство — источник повышенной опасности, и от действий водителя зависит не только его жизнь, но и жизнь окружающих.
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